大自然經常出現神奇又讓人為之驚嘆的現象。最近一名攝影師在美國的湖面上捕捉到了「水平彩虹」的驚人畫面，絕美的彩虹小鎮讓許多看到的網友都十分驚嘆，紛紛直呼根本就是「童話世界」！

綜合外媒報導，美國一名業餘攝影師賽斯娜（Cessna Kutz）近日到位於華盛頓州的瑟馬米什湖（Lake Sammamish）邊攝影，沒想到卻直擊了驚人且壯麗的自然奇觀，她立刻將這難得一見的畫面給捕捉下來。從照片中可以看見，一道「水平彩虹」正籠罩在湖面上，遮掩在遠處的樹林與小鎮之前，賽斯娜也強調自己並未編輯修改過這張照片。網友們見到照片後都感到非常震驚，紛紛留言：「太驚人了！」、「這真的好漂亮！」、「這是如此美麗的見證，拍得好！」。

對此，西雅圖國家氣象局（National Weather Service）的氣象學家考特尼（Courtney Obergfell）也出面解釋，雖然照片中的現象看起來像彩虹，但事實上卻不是，它是由太陽光折射到大氣中的冰晶所形成的冰暈，是一種光學現象。