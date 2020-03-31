不少人十分厭惡蟲子，但不管再用心打掃，偶爾還是會在家裡發現蚊子、蟑螂、螞蟻等生物。有網友近日就在PTT發問，想知道究竟住到幾層樓以上，才不會有「蟲蟲危機」？文章在網路上引起熱烈的討論，有網友也跳出來揭露難解實情。

一名網友在PTT的WomanTalk板以標題「住幾樓以上不會有蚊子蟑螂螞蟻」發文，表示他曾經住過2樓和4樓，但不管是哪層樓都還是會看到蚊子、蟑螂、螞蟻等昆蟲，而且他不敢打蟑螂，所以還要特地請朋友來解救，生活上很不方便。但這也不禁讓他猜想「住幾樓以上不會有這些噁心的害蟲？大家覺得呢？」

文章曝光之後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示「住13樓，結果蟑螂竟然是從冷氣機飛出來」、「全台灣到處都有放棄吧」、「我住六樓還是有螞蟻、蚊子」、「聽說北海道沒蟑螂，搬過去住吧」有網友透露這個問題無解的原因是「有水管有通道就會有」、「牠們都會搭電梯，無解」「8樓,蚊子會搭電梯無解」、「蚊子蟑螂都會搭電梯」、「姐住16樓還是有蚊子坐電梯上來阿～」、「蚊子坐電梯上來 33樓還是有蚊子」、「牠們會搭電梯跟從水管管線裡出來，不是住的高就沒有」

但也有專業網友提供自己的妙方「新大樓+防蟲水管蓋 每星期定期保養水管應該可以防」、「每個月找消毒公司一次，基本上環境內完全看不到」。