早餐是人們一天的第一餐，吃得又飽又好才有精力完成一天的工作，而現在早餐的選擇也十分多元，除了一般的西式早餐店外，還有傳統中式的豆漿店及速食店。近日，有網友就好奇地詢問，「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店？」。

這名網友在PTT發文，指出麥當勞的環境衛生，且餐點不油膩也沒有油耗味，咖啡雖然有點小杯又平凡，但口感卻不輸超商或是連鎖咖啡店，若是以同樣的品項到普通的早餐店中購買，價錢差不多也需要花個6、70元，而且普遍來說衛生環境堪憂，餐點也常常太油膩，至於咖啡不是味道太淡就是有奇怪的味道，這也讓PO主忍不住詢問，「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店？」。

此文一出，不少網友就點出了麥當勞的3大致勝關鍵，分別為「價錢便宜」、「衛生環境」、「食材品質」，「以品質來看麥當當完勝沒錯，製造都標準化」、「以前覺得麥當勞早餐貴貴，現在發現好像差不多價錢了」、「麥當勞好吃乾淨，又不用等很久」、「早餐店也都破百才滿足，不如吃乾淨衛生有發票的麥當勞」、「以前吃麥當勞是奢侈，吃超商是沒錢，現在的物價整個翻轉了」。

不過仍有不少普通早餐店的愛好者，認為麥當勞的餐點種類不夠多元，「開始賣油條和飯糰再叫我」、「等麥當勞開始賣蛋餅再通知我」、「麥當勞選項超少，而且都是一堆炸物欸」。