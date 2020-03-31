近期因為疫情的關係，不少人都待在家裡當「阿宅」，連帶讓不少遊戲爆紅。日前直播主阿樂就特地開實況玩最近暴紅的遊戲「動物森友會」給粉絲看，沒想到過程中卻因為太激動，不慎將整件上衣掀起來，讓好身材和「內在美」全都一覽無遺，看了實在好害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 我是阿樂🐵林妤臻（@alephant_0427）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 6 日 上午 3:51 張貼

今年24歲的阿樂（林妤臻）是藝人兼直播主，除了偶爾會彈奏樂器之外，大部分的時間都是以遊戲實況為主，甜美外表和超兇的邪惡身材讓她吸粉無數，更被粉絲封為「隱乳女神」。日前她在家裡開直播，玩最近爆紅的遊戲「動物森友會」給粉絲看，畫面中可以看到她正全神貫注的體驗釣魚模式，沒想到卻疑似在起鉤的時候太激動，不小心將寬鬆的上衣掀起，讓雪白的酥胸和艷紅色的蕾絲「內在美」全都曝光。

在 Instagram 查看這則貼文 我是阿樂🐵林妤臻（@alephant_0427）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 29 日 上午 1:47 張貼

雖然阿樂馬上反應過來，並將衣服拉下來，但早就被粉絲看光光，養眼畫面也瞬間在網路上掀起暴動，不少網友看了紛紛留言表示「流鼻血中」、「最近好多人在玩這個喔，現在才知道原來是這麼棒的東西」、「穿紅色內衣勾引人~~」、「馬上回去看一下」、「好性感」、「原來這個遊戲是這樣玩der」、「福利時間」、「U質好文」、「阿樂好香」、「想被阿樂釣」。