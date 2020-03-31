不管是獨飲還是和朋友小酌，酒在許多場合中都是不可或缺的角色。但有網友就好奇在網路上發問，表示最近對「紹興酒」有點興趣，卻發現大家似乎都拿來當作料酒，想知道真的有人在喝嗎？文章引起網友熱烈的討論，也釣出內行人透露正確喝法。

一名網友在PTT八卦板以標題「紹興酒都誰在喝的八卦？」發文，表示自己經常喝酒，但對清酒、洋酒、啤酒等常見的酒類都喝膩了，想開發新天地。日前注意到傳統的紹興酒，但發現台灣人大都把它和紅標米酒一樣當作料理用的酒，讓他忍不住直呼「不知道台灣的紹興酒在浙江出身的老蔣小蔣掛保證和埔里好水加持之下有沒有贏發源地紹興的紹興酒？請八卦酒豪進來補充介紹，謝謝！」

文章曝光之後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「這個純飲很難喝、大多用來料理(醉雞)」、「配大閘蟹專用」、「做菜啊比米酒還香」、「純喝味道臭」、「紹興不就是女兒紅嗎？這不是很珍貴的酒嗎」、「小時候有偷喝空酒瓶內的幾滴 那時覺得很濃的一種酒」但也有內行網友表示「以前喝紹興酒都要加話梅」、「剛入口會有穀類發酵的味道，但是尾韻很香」、「認真回日本人，還要溫過的」、「日本人來台灣一定要喝紅標紹興，跟聖誕節吃肯德基一樣」、「紹興加話梅配土豆讚！缺點第二天會頭痛」、「要溫過加話梅 有些餐廳溫得蠻好喝的」、「加點糖，煮一下，冬天喝會很舒服的」。