住家附近一夜之間突然冒出了2座墳墓，誰看到都一定會嚇一大跳！最近，大陸蘇州一名居民早上到家附近的公園運動，沒想到卻看到原本空曠的草地上竟多出了2座新的墓碑，讓得知消息的人都覺得相當害怕。

根據陸媒報導，蘇州昆山的某處公園在一夜之間突然冒出了2座墳墓，讓附近的居民都覺得有些毛骨悚然，大家圍在一旁議論紛紛卻沒有人真的敢向墳墓靠近，隨後有人打電話報警，待警方到達現場後，發現上面刻的死亡時間是「2020年9月」，墓碑的主人經查驗後也是「查無此人」，而且仔細搜查之後，驚覺這座墓碑的底座竟是用保麗龍製作而成，周圍泥土也沒有被人翻動過的痕跡，因此初步懷疑是有人惡意造假。

隨後警方又調閱了監視器畫面，才得知原來這2座墓碑是某個劇組的拍攝道具，當時他們並未向當地相關單位報告拍攝事宜，結束後原本想清理現場將墓碑帶走，但因為有人員與車輛的調度問題，才打算等第二天再撤掉，沒想到卻造成了當地居民的恐慌。