新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續延燒，英國首相強生也在日前向國民發布「禁足令」，要求大家必須居家防疫，每個人出門只能夠是為了購買生活所需用品、看醫生或從事重要工作等，否則一律不准外出。不過待在家太久的時間總有人會憋不住，最近有一對情侶就發現自己的鄰居竟穿成「樹叢」的模樣，偷偷摸摸地溜出家門。

根據外媒報導，該對情侶尼古拉斯（Nicholas Murray）和瑪德琳（Madeline Mai-Davies）居住在史蒂文納吉（Stevenage），最近他們透過窗戶發現了他們鄰居的詭異行動，從影片中可以看見，一個人竟打扮成「樹人」，偷偷摸摸地在車道上奔跑、滾動、匍匐前進，還會不時地找掩護躲藏，不過他移動的範圍通常都不會太大，有一次甚至還讓自己的孩子穿上垃圾袋，帶著他們在戶外做出相同的詭異舉動，讓大家看到後都感到哭笑不得。

這系列影片被上傳到抖音後立刻獲得大量網友的關注，尼古拉斯和瑪德琳對此都非常驚訝，「我完全沒想到這個影片會爆紅，還有超過1650萬的觀看次數，在這種艱難的時刻我們只是想要為大家帶來歡笑與希望」。