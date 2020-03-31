內衣在女生開始發育之後扮演著很重要的角色，除了可以固定住胸部方便活動之外，還可以防止下垂。一名女網友就在論壇抱怨，表示日前上班時覺得胸部很不舒服，沒想到仔細一看竟發現「人間胸器」，讓她不禁無奈直呼「差點爆漿！」文章也在網路上掀起熱烈的討論。

一名正妹在論壇Dcard以標題「這算人間胸器吧」發文，表示日前上班的時候一直覺得胸部被什麼東西刺到很不舒服，忍不住脫下來檢查之後才發現裡面的鋼絲竟然外露，從她附上的照片也可以看到一截約2公分常的鋼絲凸出來，一不小心就有可能被刮傷皮膚，讓她忍不住驚呼「原來是鋼絲外露…X的，奶差點爆漿！」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「超痛而且一直摩擦到趕快換內衣哦」、「好痛喔之前好像看過鋼圈殺人的」、「想到柯南某一集」、「我之前也是！奶快痛死...」、「穿成這樣通常都是穿著睡覺或是內衣穿久了」、「我也有這樣，之後還直接把它抽出來」、「從中間跑出來的更痛！」還有網友歪樓表示「忽然想吃奶黃包」、「奶爆漿是假ㄉ嗎」、「我一直想看色色的畫面而點進來，看胸器」還有專業網友勸原PO趕快換穿無鋼圈的或是品質比較好的內衣，就不會再有這個問題。