每個人幾乎都懷抱著「發大財」的夢想，然而大部分人都會選擇腳踏實地的以實際的方法賺錢，不過卻有一類人總是想藉由投機取巧的方式。明朝萬曆年間，有一名小偷潛入了國庫中想要竊取國家的財產，但俗話說：「惡有惡報」，他竟被卡在潛入的排水道中，被發現時已成為一具乾屍。

《古今譚概》是由明朝著名小說家馮夢龍所撰寫，內容是由歷代正史與野史中挑選一些可笑或有趣的記事，而其中一篇就寫道了這名明朝萬曆年間的小偷，這名小偷當時打起了國庫的主意，但在國庫中通常都放有整個國家的財富，擁有各式的金銀財寶，因此都會派駐重兵在旁看守，在幾經觀察之下，這名小偷發現了國庫旁有一個排水口，於是趁著天黑就潛入了排水道，偷走了貴重金元寶，沒想到在出去之時卻碰見了另一名小偷，礙於排水道實在太過狹窄，爬進來就已經相當不容易，要倒退出去更是困難，兩人在無奈之下竟餓死在了排水道之中。

過了不久下起了一場大雨，士兵們發現排水道被堵住了，派人去清理，才終於發現這兩名小偷，而他們也早已便成了乾屍，下場十分悽慘；而這件軼聞事後也被登載在當時的官方報紙《邸報》上，成為民間百姓茶餘飯後的八卦消遣。