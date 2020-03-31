不管男女，走夜路的時候都一定要注意自身安全。一名女大生幾年前在路上遇到一名男子請她幫忙拍健身影片，過程中開始脫衣服和故意晃動生殖器騷擾，沒想到女大生竟然用一句話就秒擊退該名男子，神經大條的她也在事後才驚覺自己遇到變態了，讓一旁友人超傻眼。

一名女大生在論壇Dcard發文，表示她突然想到幾年前的一個經歷，當時大約晚上8點多，她和一名朋友吃飽飯後約出來健走散步，走到某國小附近的時候遇到一名30幾歲，戴眼鏡有點微胖的男子開口表示：「我想要紀錄我運動的影片，但是找不到人幫我拍攝，想要請你們幫忙，不知道可不可以？…」原PO心想「好一個有為的青年啊，說不定為了女朋友在努力減肥啊！說不定要見證一個蛻變的勵志故事了啊！！！要好好幫他拍下來才可以！」便熱情答應。

該名男子把原PO和朋友帶到國小的停車場，原本還想往更黑更暗的地方走，但原PO擔心拍攝光線不夠就決定停在有路燈的停車場進行拍攝。沒想到過程中該名男子突然脫掉上衣，原PO以為太熱也沒有太在意，男子看她沒有反應就繼續脫到只剩內褲，還故意甩動下體「形狀一覽無遺，還在空中甩呀甩」，還一臉期待的看著她會有什麼表情。沒想到原PO竟然淡定的回說：「你…要再錄一次嗎？好像沒拍好？」讓該名男子瞬間傻眼，並大喊：「不好意思打擾了！」就穿上褲子匆忙跑走。

事後原PO越想越奇怪才驚覺她們遇到變態，讓一旁的朋友傻眼直呼「原本想拉你走，結果看到你很認真在幫他拍他的紀錄影片，還很認真跟他的說，要不要再拍一次？我真的是…敗給你」文章曝光後不少網友也留言回應「你的反應不是他要的」、「看起來妳比較像老司機」、「太好笑了吧哈哈哈哈」、「卡手機下落」、「有夠荒唐」。