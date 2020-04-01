新型冠狀病毒來襲，全球經濟市場、公衛體系都面臨大震盪。這一波疫情顯示，人類根本還沒準備好面對未知疾病。但，氣候變遷也可能導致未知疾病出現？

世界更熱、更窮、更多瘟疫！一點溫差就能帶來全新病毒、千年一遇的災難，癱瘓整個經濟。長期對氣候變遷進行研究報導的大衛‧華勒斯—威爾斯在《氣候緊急時代來了》一書，揭示從經濟海嘯到瘟疫爆發，未來12大氣候風險與新生存模式。

【精彩書摘】

岩層是地球歷史的紀錄，以百萬年計的地質年代，被時間的力量壓縮成僅僅幾公分的地層，有些甚至不到一公分。冰也有同樣作用，像一本記錄氣候的帳本，更是凍結的歷史，某些部分解凍後甚至有可能甦醒過來。

北極冰層裡凍結的，有幾百萬年前曾在空氣傳播的疾病，也有人類出現以前曾在地球上活躍的病毒。假如這些史前瘟疫的細菌或病毒從冰層裡釋放出來，人體的免疫系統恐怕完全無法抵抗。

全球暖化助長疫病大流行

科學家懷疑阿拉斯加的冰層還封存天花病毒、鼠疫桿菌，以及其他各種原本已走入歷史的疾病，等於一部人類重大疾病的簡史。如今卻像一碗雞蛋沙拉被晾在北極的太陽下。

冰封的微生物解凍後，大多數未必能存活，那些復活過來的，通常是在實驗室嚴苛的條件下復甦的。不過，在2016年，俄羅斯有二十幾人感染炭疽病，其中一名男孩死亡，原因正是永凍土解凍後露出一具有帶炭疽桿菌的馴鹿屍體，那頭馴鹿死了至少有七十五年，當初害死牠的炭疽桿菌卻還能在解凍後釋放孢子，附近有兩千多頭馴鹿也因而死亡。

比起古老的疾病，流行病學家更擔心的是，現有病原體因暖化而轉移陣地、基因重組，甚至重新演化。

第一個問題是地理性的，在近代早期以前，人類的移動性不高，疾病比較難大流行，某種病原體有可能摧毀一個城鎮、一個王國，極端情況下甚至打垮整個洲。但大多數時候，病原體沒辦法傳播到離受害者太遠的地方，也就是根本傳不遠。黑死病造成歐洲近60%人口死亡，但試想想，假設當初是發生在一個徹底全球化的世界，結果會有多麼可怕。

今天，雖然世界已經很全球化，人類族群間也迅速融合，但地球生態系統基本上還算穩定，這也是疾病大流行的天然防護網。我們知道某幾種特定病原體會在哪些地方傳播，以及哪些病原體在哪種環境下無法存活，這就是為什麼探險旅遊中要是會接觸到某些病媒蚊蟲，行前需要預防性用藥和施打各種不同的疫苗。

流行病全球化時代即將來臨

然而，全球暖化會打亂這些生態系統，意味著疾病有可能跨越原來的防護網。目前，每一種由蚊子傳播的疾病，傳播足跡都受到監控，但隨著熱帶範圍逐漸擴大（每十年擴大50公里），原來的疫區界線正在快速消失。

在巴西，好幾個世代以來，黃熱病只在亞馬遜盆地流行，這裡是嗜血蚊屬和煞蚊屬這兩大類病媒蚊活躍的地方，因此在亞馬遜叢林深處生活、工作或旅遊的人會有染病之虞，但也只有這些人需要擔心。然而，就在2016年，黃熱病傳播到亞馬遜以外，因為愈來愈多蚊子往叢林外擴散，到了2017年，黃熱病傳到了巴西人口稠密的大都市聖保羅和里約熱內盧，超過3,000萬人（其中很多住在貧民窟）面臨這種死亡率3%到8%的傳染病侵襲。

黃熱病只是全球暖化下，眾多會隨著蚊子遷移擴散、征服愈來愈多區域的瘟疫之一，流行病全球化時代恐已悄然開啟。

目前，全球每年因瘧疾單一疾病死亡的人數就有100萬，感染的人更不計其數，但住在緬因州或法國的人不太需要擔心感染。然而，隨著熱帶範圍向北推進，蚊子跟著遷移，這些地方的人也要開始擔心了。在接下來的這一百年，世界上將有愈來愈多人口活在這些疾病的陰影下。

不過才幾年前，你也還不太需要擔心茲卡病毒，不是嗎？

茲卡病毒剛好可用來說明流行病學家擔心的第二個問題：基因突變。我們以前從來沒聽過茲卡病毒，一方面是這種病毒以往只局限在烏干達和東南亞地區；另一方面，這種病毒以前似乎不會導致新生兒有先天缺陷。

直到幾年前，茲卡病毒會造成新生兒小腦症的訊息在全球引起恐慌，但到目前為止，科學家仍然無法真正明瞭背後的機制。有可能病毒傳到美洲後出現基因突變，或為了適應新環境起了變化，也可能茲卡病毒在另一種病毒同時存在的情況下，才會對胎兒產生可怕的作用，而這另一種病毒在非洲很少見。

不過，我們倒是很清楚氣候變遷會如何影響某些疾病。例如瘧疾在炎熱的地區特別盛行，正因如此，世界銀行估計，到2030年以前，全球將有36億人面臨感染瘧疾的威脅，其中1億人是因為氣候變遷的直接影響所致。

地球上還有數不清我們所知甚少的寄生蟲，這表示我們對氣候變遷會如何改變或重組這些病媒，充滿疑問與無知。氣候變遷帶來人類首次接觸的「瘟疫」：一個陌生疾病紛紛出爐的新世界，人類從來沒有遇過，想擔心也不知從何擔心起。 細菌是更棘手的微生物，我們知道的細菌大概更少。

小心原本無害的細菌變成致命病原

最可怕的也許是目前在我們體內的細菌，即使是人體內的細菌，也有99%是科學界不了解的。這表示我們對於氣候變遷會如何影響人體，比方說腸道的細菌，幾乎一無所知，這些現代人重度依賴、像隱形工廠工人一般幫我們消化食物、控制焦慮，以及處理各種大小功能的細菌，究竟有多少會因為氣溫升高幾度而突變、減少，甚至全部滅亡？

那些與人類共生了可能幾百萬年的無害細菌，會不會一夜之間轉變成早已進駐我們體內的病原？至今仍是個謎。但無知不會令人心安，不會因為我們不去理解問題，災難就不找上門來，氣候變遷終將讓我們明白我們要付出的代價。

(本文摘自《氣候緊急時代來了》/天下雜誌出版 提供)