大多數的男人對於槍枝砲彈的喜愛渾然天成，自小就玩著各式玩具槍，長大後同樣沉迷各種線上槍戰遊戲，不過你是否發現到，無論是線上遊戲或是現實中的槍枝，幾乎都是以黑色系為主？事實上，這並非偶然，背後隱藏著3大關鍵成因。

首先，為了保證槍械的壽命，避免金屬發生氧化反應，導致槍枝遭到鏽蝕，生產商會在槍枝表層進行「烤藍」，其原理就是在鋼鐵表面生成一定厚度和強度的緻密的氧化層，而通常製造槍枝的金屬是冷鍛合金鋼，經過烤藍後顏色會變黑，因此大多數的槍身都呈現黑色。

其次是黑色具有隱蔽作用，因為黑色對於光源反射小，故士兵在作戰時不會因為槍枝顏色太過顯眼，而淪為敵人的活靶。再者，使用黑色槍枝有助於射擊精準度，當槍管太亮時，射手的視線就會受到影響，連帶影響射擊準度。

第三，槍枝本身就是武器，其存在不是為了審美，若用其他花俏的顏色，則看起來輕佻，黑色作為暗色調，具有沉穩、堅硬般的威嚇感。