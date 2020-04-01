二戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，其中空軍在這場戰事上發揮著重要作用，飛行員更是轟炸任務中的核心關鍵。然而最慘的莫過於澳洲一位飛行員，因為跳傘失敗，意外掛在新幾內亞的一棵樹上，一掛就是70年，直到2015年才被發現。

空軍的轟炸任務在戰役中肩負著關鍵角色，二戰末期，美國飛行員在日本進行大規模轟炸，最後更在廣島長崎投下原子彈，造成數十萬平民死亡，促使日本投降和二戰結束。

然而二戰期間，正當澳洲和日軍展開激烈交鋒時，一名參與戰事的澳洲飛行員因為燃油耗盡，加上日軍火力猛烈，不得不在飛機墜落時趕緊跳傘逃生，無奈在戰情緊張的情況下誤判情勢，直接落進了新幾內亞的叢林中。

遺憾的是，樹枝割斷了他的降落傘，他也在墜落過程中直接被粗大厚實的樹枝貫穿腹部，掛在樹上無法動彈，求助無援的他最終失血過多，休克而亡。

直到2015年，一位新幾內亞獵人在叢林中發現了前方樹林上吊掛著不明物體，仔細一看竟然是一具化為白骨的屍體，且全身已被大樹的枝蔓團團纏住，遍佈青苔，和大樹融為一體。

該名獵人嚇得立刻通報有關單位，後來經過調查才確認屍體的真實身分，如今這位在新幾內亞叢林中沉睡70年的飛行員，最終回到自己的故鄉。