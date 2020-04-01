非洲大蝸牛啃食蜥蜴 頭部一口吞秒殺(影片源自Youtube)

非洲大蝸牛(Achatina fulica)，又稱褐雲瑪瑙螺、菜螺，被列為「世界百大外來入侵種」，大蝸牛平常以蔬菜、花卉等農作物為主要食物，日治時期引進台灣後，繁殖力超強的大蝸牛，至今在全台灣仍可以看見蹤跡，與福壽螺一樣會危害農作物，令農民相當頭痛。

非洲大蝸牛一般體型大約7至8公分，最長可超過20公分，夜行性且喜愛潮濕環境，很難想像平時行動緩慢、沒有攻擊力的蝸牛，可以將蜥蜴一口吞下肚，這段令人驚訝的影片中，大蝸牛化身侵略的一方，敏捷的蜥蜴變成盤中飧，頭部直接被大蝸牛咬住「秒殺」，接著慢慢吞食身體。

當初台灣會引進非洲大蝸牛，主要是食用因素，但因為缺乏計畫及繁殖力太強而供給過剩，但比起福壽螺，非洲大蝸牛食用口感較佳，像是常見的「炒螺肉」，大多都是用非洲大蝸牛，但料理時一定要完全煮熟，否則恐感染廣東住血線蟲，造成嗜伊紅性腦膜炎(Eosinophilic meningitis)，危及生命。