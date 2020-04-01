航空母艦發展至今，已成為現代海軍不可或缺的重要武器，也被視為「鎮國利器」；而世界上服役最久的航母則是「中途島號航空母艦」，它曾是美國海軍的一個標誌。不過就有不少人好奇，為何航空母艦出航時，周圍總是跟隨大量的鯨魚或其他海洋魚類？

眾所周知，隨著科技發達，人類社會文明發展的進程中，免不了對於自然環境產生巨大破壞，事實上，除了世界各國的航空母艦之外，包括大型艦艇在航行時，身後總是會跟隨大量鯊魚、鯨魚，或是其他海洋生物。追究其背後原因，是因為螺旋槳在運轉時，周圍魚群會被強而有力的動能攪入其中，並遭到絞碎，因此散發出陣陣血腥。

而跟隨在航母後方的鯊魚、鯨魚，或是其他海洋魚類，會被如此大量的血腥味所吸引，同時，稍有不慎，這些魚群也會同樣面臨遭到航母絞殺或是重創的命運，最終葬身在螺旋槳之下。再者，聲納裝置也會吸引鯨魚趨近，因為這會讓牠們誤以為是同類的呼喚。為了緩解這樣的現象，有時艦艇上的作業人員會發射霰彈槍，目的不是射擊，而是透過聲音威嚇，達到驅散作用。