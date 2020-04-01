Stuckie the Mummified Dog(影片源自Youtube)

美國「南方森林世界」博物館(Southern Forest World)，曾展出一具狗狗木乃伊，1980年一位伐木工人在森林中砍樹時，發現一棵被砍半的中空橡樹，裡面有一隻狗狗乾屍，專家認為牠應該是追捕獵物時，不慎掉進洞裡，被活活餓死，由於樹洞裡特殊環境，因此遺體大多保存完整。

根據專家推測，這隻狗狗約在1960年左右，掉進橡樹底部的樹洞，並下滑8.5公尺，被卡住的小狗無人救援，直到20年後才被伐木工人發現，工人保存這棵樹，並捐給博物館，2002年被命名為「塞得奇(Stuckie)」，參觀的民眾可以看到狗狗生前最後幾分鐘的模樣。

生物學家克里斯蒂娜(ristina Killgrove)解釋，橡木中含有單寧(tannin)，是植物細胞中一種防衛化學成分，用來防止蚜蟲攻擊，也可以保護植物避免紫外線傷害，同時也有天然乾燥劑的作用，一般可用於動物毛皮，避免腐爛。

其實木乃伊狗狗並非首例，類似的現象曾在美國加州乾草場上發生，一頭木乃伊公牛，內臟和大腦皆腐爛，但毛皮和肌肉卻被風乾，因此外觀仍舊保持完整。