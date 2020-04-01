連最知名的服飾品牌，也很難在原價的狀況下賣出一半的商品。意思是，有高達一半的商品得要折扣促銷？受到武漢肺炎的影響，預料今年精品品牌，沒賣出去的衣物數量，將較往年來得更多。

為了處理沒賣出去的商品，祭出折扣是許多零售商一直以來的做法。但是對於精品品牌來說，情況比較棘手，因為賣的是高檔稀有性，所以在店面放上「季末折扣」或「大拍賣」的牌子，其實並不太適合。

義大利精品品牌普拉達（Prada）就在去年宣布，公司店面不會再出現任何折扣活動。

聯博投信（Bernstein）分析師索卡（Luca Solca），日前在接受經濟學人雜誌（Economist）訪問時表示，公司必須衡量，因為商品折扣而賺進的營收，比起因為折扣而減損的品牌價值，兩者究竟孰輕孰重。

打折不甚理想，於是精品品牌積極尋找除了打折之外的方法，消化沒賣出去的商品。經濟學人雜誌指出，精品服飾配件，通常能夠以成本十倍的價格出售，所以精品品牌不願意減少生產量。

有些品牌選擇悄悄處理掉沒賣出去的商品。二○一八年，一個經典的英國精品品牌引起各方熱烈討論，因為公司銷毀了相當於市價三千八百萬美元的商品。該品牌表示，焚燒公司沒賣出去的商品可以轉換成能源。然而因為環保上的考量，法國預計在三年內全面禁止這種做法。

有些品牌的產品永不退流行，因此沒有「過季商品」的問題，例如，愛馬仕（Hermes）的手提包。有些品牌謹慎規劃特賣會，把沒賣出去的商品賣給特定對象，例如，員工與他們的親友。有些品牌則會透過二手衣網站，清掉一些沒賣出去的全新商品。

此外，Outlet購物中心，是出清大批存貨的理想管道。根據貝恩顧問公司（Bain & Company）的統計，去年個人精品市場大約為二千八百億歐元的規模，其中有三百七十億歐元，是在折扣型的實體店面賣出，佔了一三％，這個數字在近年來大幅躍升。

不過，索卡提醒，在Outlet賣商品跟在店面打折一樣，都有可能對品牌價值造成永久的傷害。

(本文摘自《EMBA雜誌》403期)