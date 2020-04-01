古代酷刑每一個都令人毛骨悚然，究竟心理有多「扭曲」，才會想出這些殘忍方法來折磨他人，歷史上知名的女性之一妲己，是商紂王的皇后，根據正史記載，妲己以美色獲得商紂王的寵愛，歷史將她視為使商朝滅亡的原兇，成為紅顏禍水代名詞。

相傳商紂王時期發明了一種酷刑「炮烙之刑」，將犯人綁在碩大的中空銅柱上，並塗上膏油，接著放置炭火在銅柱裡，皮膚逐漸燒焦而死，會出現炮烙之刑，據說某天商紂王與妲己在郊外遊玩，突然一聲暴雷將數劈成兩半，大樹瞬間燃起大火，樹上螞蟻被烤焦滋滋作響，看到這情況的妲己不感到害怕，反而笑開懷。

商紂王看到美人笑的這麼開心，回宮後仿照著當時情景，在廣場中豎起一大根銅柱，接著就出現殘酷的炮烙之刑，此刑罰在商紂滅亡後廢除，不過後人依照這原理，發明出體積更小、使用更方便的「火斗」(或稱「金斗」)，外形像古代烹調的工具、也像鐵製水瓢，放炭火在上面就可以使用。

《淮南子》曾記載「炮烙始於斗」，其中標註「斗，熨斗也。紂王見熨斗爛人手，遂作炮烙之刑」，火斗被視為現代熨斗的原型，用來燙衣服的功能，大約在漢朝出現，之後流行於明清，至今成為家家戶戶的生活用品。