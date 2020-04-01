開車時一定要遵守交通規則，因為這不只關乎於駕駛和車上乘客的性命，也攸關其他用路人的生命安全。日前，美國高速公路上出現一輛以超高速前行的車輛，警方全力追逐後，發現該車的駕駛竟是一隻「比特犬」，而飼主的解釋更是讓他們非常傻眼。
綜合外媒報導，該起事件發生在華盛頓州的某條高速公路上，當時肇事車輛先後撞上了2台車卻並未停止，根據目擊者稱，該車以極為不穩定的狀態在路上行駛，讓不少人都害怕地打電話報警，隨後警方一度以時速175公里的速度追擊，終於看清了車上的駕駛，沒想到坐在那裡的竟是一隻「比特犬」，讓他們感到一陣荒唐。
經過調查了解，這名比特犬的飼主向警方供稱，自己只是想要教愛犬如何開車，這個說法讓大家都十分傻眼，員警阿克斯曼（Heather Axtman）表示，自己從事這份工作12年的時間，處理過許多類似的案件，也從沒有聽過這麼荒謬的藉口。
所幸最後兩場車禍中並無人員傷亡，而肇事男子也已遭到逮捕，且背上多條聯邦罪名，至於無辜的比特犬目前則被送往動物收容所安置。
文章來源：CNN
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