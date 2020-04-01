金錢可以買到快樂嗎？《金錢超思考》回答，花錢本身帶來的快樂，不如想像得多，愉快感其實是來自錢用在對的體驗、對的人身上。

不過，這代表要獲得喜悅，還是得掌控自己的財務才行，因此書中強調，用錢能買到的應該是自由，存下多一點錢、擁有多一些資產，就有餘裕做更多喜歡的事情。

但儲蓄對很多人來說非常痛苦，每個月賺的錢已經不多，還不能買喜歡的東西、過舒適的日子。即使到了年底出現「為什麼工作這麼久，還是一點錢都留不住」，新的一年開始，仍然無法改變自己理財的習慣。

想要存錢，真的這麼困難嗎？

存錢好處不容易看見，拉長時間才能察覺效益

認證理財規畫顧問（CFP）王麗文提到，存不了錢，根本原因是「想要的太多、需要的其實沒那麼多」，加上現在整體生活品質提升，消費選擇與水準逐漸增加，一年沒有出國一次，在同事之間好像就有點奇怪，因此，存錢難度愈來愈高。

她指出，存錢是強求不來的行為，很多人想瞬間扭轉理財行為，反而會因為過於苛刻、生活型態轉變太大而失敗，就算逼著自己儲蓄，也容易半途而廢，或存到一點錢之後馬上花掉。

另一方面，短期之間多存 5 萬元、少存 5 萬元的效果不明顯，對人的激勵效果有限，想養成儲蓄習慣，就要拉長時間，讓儲蓄產生的效益可以被看見。

《金錢解答》裡提及，我們的腦袋享受實現目標的感覺，遠遠超過於累積金錢，所以存錢的第一步，不是決定每個月要留下多少錢，而是先想像未來的模樣，結婚、買車、買房等等，試著比較走到這些人生階段時，有沒有儲蓄會如何影響自己。

建立存錢的正向循環，存到目標金額別怕花掉

設定目標之後，再回推算每月要準備多少錢的方法，像是你希望兩年後有一筆 12 萬的旅遊基金，每個月就存 5000 元，這樣的做法稱為計畫性消費，更有辦法激起儲蓄的動力：有明確終點，會知道自己為什麼而奮鬥。

這麼做也能避免衝動性消費，王麗文觀察，太多人急著滿足「當下想要」的需求，才會花光每個月的收入，如果採取計畫性消費，過程中說不定能發現，其實沒有那麼想要那件物品，反而省下一筆開銷。

可是，等到存款期滿、付諸行動之後，不就又得從頭開始嗎？她認為不需要覺得可惜，一方面犒賞自己達成目標，另一方面則是已經養成了儲蓄的習慣，考慮展開執行時間更長、目標金額更大的計畫時，也會更有信心做到。

當然存錢的路途中，除了銀行帳戶之外，儲蓄險、基金定期定額等理財工具，可以加快進度或確保錢能夠留下來，王麗文便提供 3 種不同階段，應該留意的事項或適合的工具。

30 歲、30～40 歲、40 歲的「存錢策略」不一樣

她提醒，挑選工具時要考量目標屬於短、中還是長期，以免資金「卡太死」。像是買車、出國旅遊等 2～3 年的短期目標，儲蓄險就相對不適合，因為多數最短投保年期為 6 年，提早解約並不划算。

最後，經常可以看到儲蓄率要達收入 30% 的說法，王麗文再次強調，達成這個標準當然沒問題，但與其追逐儲蓄比率，不如回過頭想想「為什麼自己要需要這筆錢？」更有辦法激勵自己存錢。

(本文摘自《經理人月刊》182期)