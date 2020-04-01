抗生素可以說是20世紀醫學上最偉大的發明之一，也是拯救人類性命最重要的里程碑；但是往往因為民眾的誤用以及濫用，反而產生令人惶恐的不良後果，所以如何正確使用抗生素，是你我都要具備的基本認知。

在昔日，抗生素有如萬靈丹，大家趨之若鶩，時至今日，抗生素卻被視為毒蛇猛獸，大家避之唯恐不及。究其原因，藥能治病，也能致命，若抗生素不當使用，恐讓細菌產生抗藥性，使得疾病更難治癒。

細菌≠病毒 了解抗生素使用時機

近年來世界衛生組織（WHO）也不斷提出警告，由於細菌產生抗藥性的速度愈來愈快，超級細菌種類可能將會愈來愈多，如何防止這樣的情形不斷惡化，除了醫護人員的第一線把關之外，這次我們將透過亞東醫院藥學部藥師梁雅富的解說，為我們建立正確使用抗生素的觀念，以達到守護健康的目的。

「抗生素的發明可以說是一場無心插柳的意外，它是由科學家佛萊明在一次受黴菌汙染的金黃色葡萄球菌實驗時，無意中發現黴菌分泌的某種物質可以殺死細菌，後來再經過多位科學家與藥廠共同努力，最後讓盤尼西林於第二次世界大戰末期問世，就此改變了歷史。」梁雅富表示，抗生素在今日已經有許多種類，主要作用就是抑制細菌的生長或是殺死細菌，醫師會因應不同的病因及症狀來正確給藥。

在過往，許多民眾視抗生素為消炎藥，導致目前許多人仍將抗生素與一般消炎藥混淆。梁雅富指出，抗生素主要是對抗細菌的利器，不具消炎止痛的效用；而消炎藥則可以抑制發炎、緩解症狀，卻不能清除致病源。所以兩者不可混為一談。

民眾常有的另一個錯誤迷思則是，感冒或是流感一定要服用抗生素，梁雅富強調，一般常見的感冒與流行性感冒，大多數都是由病毒引起，而非細菌導致，因為抗生素只能殺死細菌，無法殺死病毒，所以使用抗生素無法治癒或減緩由病毒引起的發燒、流鼻水、喉嚨痛等感冒症狀，也就是說感冒與流感通常不需要抗生素。雖然有少部分的感冒是由細菌引起，但仍需要經醫師診斷後，才能正確給藥。

(本文摘自《熟年誌》2月號)