科學家在非洲洞穴中發現一隻橘紅色皮膚的侏儒鱷。(影片來源/YouTube/國家地理 National Geographic/如遭刪除請見諒)

想到鱷魚我們一般都會連想到又大又長的嘴巴和淺咖啡的厚皮，但你相信嗎？世界上竟然有一種鱷魚是鮮豔的橘紅色！有科學家在非洲的洞穴裡發現一種小型鱷魚，奇特的是全身的皮膚竟然變異成橘紅色，經過研究和調查才發現驚人的背後真相。

The Abanda cave system in Gabon isn't a place you want to live—unless you're a cave crocodile https://t.co/uPczBfzinb — National Geographic (@NatGeo) February 1, 2018

有專家在西非加彭共和國的地下洞穴內發現長年生活在其中的侏儒鱷，奇怪的地方是他們身上的鱗片居然是明亮的橘紅色，眼睛和一般的品種比起來也稍微大一點。為了瞭解原因，科學家帶著專業的團隊再度進入洞穴中探索，從國家地理頻道的影片可以看到，專家深入垂直豎井的深邃洞穴中，裡面不僅狹窄陰暗，到處都是蝙蝠糞便還幾乎沒有食物，環境十分惡劣。

經過調查發現，研究人員總共在洞穴裡面發現9條鱷魚，其中一隻還被困在狹窄的洞口與深坑之中，永遠無法離開。科學家在多次探究之後研判，侏儒鱷應該是不小心掉入洞穴中，長時間浸泡在蝙蝠糞便之中才會將皮膚染色，因為蝙蝠的糞便中含有大量的尿素，是一種含有氮的化學物質，具有強烈的強鹼性，但也有可能是長時間接觸不到太陽造成的。除此之外，牠們和一般常見侏儒鱷的比起來頭部比較寬，視力也比較不好，研究人員也注意到牠們的遺傳特徵也開始出現變化，相信正在變異成為新的物種，因為變化需要幾百代才能在DNA中累積，科學家推算這些鱷魚應該在數千年之前就已經與世隔絕了。