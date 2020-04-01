瓜塔佩(Guatape)，哥倫比亞的一個小鎮，裡面有一座名為「瓜塔佩巨岩」(El Penon de Guatape)的巨大石頭，位於海拔2135公尺處，單巨岩高度約220公尺、長385公尺，若要登上頂端，必須爬649層階梯，屬哥倫比亞著名觀光景點，絕美景色令人讚嘆。

瓜塔佩巨岩在數百年前形成，哥倫比亞原住民塔哈米人(Tahamíes)，相當崇拜這座巨岩，1940年被哥倫比亞政府定為國家名勝之一。現今巨岩擁有者是當地一個家族，頂端建有一間景觀咖啡廳，若要前往觀光，必須付2塊美金，登頂後除了可以享用熱咖啡，飽覽美景，還可以購買工藝品等名產。

瓜塔佩小鎮隨處充滿色彩(圖片取自/達志影像)

曾有一位加拿大攝影師潔西卡(Jessica Devnani)，到瓜塔佩旅遊，對當地多采多姿的街景深深著迷，拍攝一系列作品，她上傳至社群平台後引起網友討論，想不到哥倫比亞有這麼繽紛明亮的小鎮，尤其瓜塔佩巨岩更是被幽默虧說是「快遞、郵差的黑名單」。