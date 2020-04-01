在古代禮儀制度非常的嚴格，在與皇上議論政事的早朝上更是如此，不管是穿著或是與皇上應對的禮儀都相當講究，就連每個大臣的站位也都有所規範，但早朝的時間長短不定，而人難免有三急，若是真的碰到了尿急的情況該怎麼辦呢？

事實上，大臣們在早朝上是不敢提出自己想要去上廁所的要求的，因為要是不小心惹怒皇上，自己的性命很可能就不保了，於是大臣們就只能硬生生地憋住，而他們為了減少這種突然內急的情況，有些人就會在上早朝之前找個地方先前解決一下，還有些人乾脆就直接不吃早飯避免問題，家裡有點錢的大臣則會在口裡含片人參來提神。但就算做了這麼多的事前準備，意外還是有可能發生，這時實在憋不住的大臣可能就會試圖裝病，提早下朝前去「解放」。

至於皇上如果在上朝期間尿急怎麼辦？因為皇上的權力大，自然沒有大臣們的擔憂，這時他只需要向旁邊的太監眼神示意一下，宣布「無事退朝」即可解散這次會議，如果還有事要稟報的大臣，皇上就會要他們稍等一下，就可以輕鬆解決生理需求。