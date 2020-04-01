不妨找時間整理家裡環境，說不定會挖出意想不到的「寶貝」！一名網友日前無聊在家裡翻箱倒櫃，竟意外找到一罐30年的陳年「黑金」，讓他忍不住驚呼「瞬間成為人生勝利組！」文章也引起網友們熱烈的討論，全都表示太羨慕了！

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示日前半夜睡不著，在家裡翻箱倒櫃，整理東西，沒想到竟然意外被他翻出阿嬤生前做的陳年菜脯，事後詢問媽媽更發現這罐菜脯有30年的歷史，讓他忍不住驚呼「瞬間成為人生勝利租！」但開心之餘也讓原PO十分思念阿嬤「奶奶過世的早，我想這是我僅存能思念他的方式，感謝他在世的時候，總是擋在我前面，替我挨我媽的衣架！」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「黑金欸！！」、「有錢買不到啊！」、「哇靠！比女兒紅還有價值的黑金耶！」、「J個拿來燉雞湯超正點」、「有阿嬤的孩紙像個寶…好感人的故事」、「發了~有錢人」、「我家也有一大甕，我喜歡用蒸的方式，再把汁淋在飯上」、「我家也有一大甕，我喜歡用蒸的方式，再把汁淋在飯上」、「瞬間從貧民晉升富豪」「一斤4000」。據了解，黑色的老菜脯是由白蘿蔔和粗鹽制成，經過長時間的發酵產生豐富的營養素，具有日常保健和抗氧化的效果，因此還有「窮人版人蔘」的稱號。