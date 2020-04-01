台灣人非常愛吃牛肉，尤其夜市的平價牛排因為CP值高，更是有不少民眾愛吃，但最近有網友卻發現，有一群人到平價牛排店卻不會點牛排來吃，反而吃的是雞排，讓他覺得非常困惑，沒想到引出大批老饕現身留言，直呼：「點雞排才內行！」。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近跟朋友到牛排店用餐，然而朋友卻點了雞排，原本PO主以為他只是不吃牛，沒想到對方卻回答只是單純想吃雞而已，這個答案讓PO主十分困惑，直言相同的價錢，在外面可以直接買兩份的雞排，讓他實在不能理解為什麼有人願意花這麼多的錢到牛排店吃雞排。

此文一出，引出許多老饕出面反駁，紛紛留言：「理論上去牛排店點雞排是最不容易踩雷的選項」、「我去平價牛排店也吃雞排啊，畢竟牛肉品質參差不齊」、「點雞排是因為最新鮮，又不會是組合肉」、「內行人都點雞排」、「如果吃夜市牛排，雞腿排才划算好不好」、「平價牛排店只有雞排能吃啊，九成牛都很雷」、「吃平價偏下的點雞排，高檔的一定吃牛排」。