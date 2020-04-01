康熙是清朝的第三位皇帝，在位其間除了注意緩和階級之間的矛盾、採取輕徭薄賦政策之外，還重視農耕、發展經濟、改革稅收、疏通漕運、重用海外傳教士等等諸多重大貢獻，為百餘年的康雍乾盛世奠定了厚實的基礎。但你知道嗎？有一種水果竟然因為康熙帝的一時口誤，一直被叫錯直到今日，那就是我們常吃的「哈密瓜」！

哈密瓜的由來竟然是因為康熙第一時口誤！(圖／達志影像)

哈密瓜主在產於新疆的哈密、吐魯番、鄯善等地，因為當地日照充足、雨量豐沛、溫差大等氣候條件，才得以長出這樣香甜的果實。但據說在古代它原本只有在鄯善才有，因此被稱為「鄯善瓜」。當時新疆地區被列為西域國家，基本上都是小國，鄯善當時為了依附週遭的大國哈密，每年都會進貢各種物品，鄯善瓜就是其中之一，而哈密國王為了送禮物給當時的清朝皇帝康熙，便將收到的鄯善瓜由使者轉送進宮內。

康熙帝第一次看到這個水果覺得十分新奇，吃了之後更對味道感到驚豔，便詢問大臣這個水果叫什麼名字，但大臣也是第一次看到，不知道它叫什麼名字，於是康熙帝就說：「既然是哈密國送來的，那就叫哈密瓜吧！」清朝的「新疆回部志」也有記載「自康熙初，哈密投誠，此瓜始入貢，謂之哈密瓜。」於是這個名字就在往後漸漸的被固定下來。