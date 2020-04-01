新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，有許多國家都宣布停課，防止疫情擴散，然而孩子在家學習仍不能停止，不少父母也被迫成為了「家庭教師」，面對孩子的課業是一個頭兩個大。美國一名8歲男童就在日記寫下當前慘況，直言：「情況不妙，我媽壓力太大了！」。

根據外媒報導，肯尼迪（Candice Hunter Kennedy）因為學校停課的關係，必須在家中同時輔導3名孩子的作業，這讓她實在有些無法負荷，沒想到最近看到自己8歲兒子的日記內容時，自己的努力表現竟遭到批評，「情況不妙，媽媽的壓力越來越大，她真的很困惑，我們休息了一下好讓媽媽搞懂這些東西。必須再次重申，情況真的不妙」。

但肯尼迪對此沒有生氣，只是有些哭笑不得，而且她還將兒子的日記分享到臉書中，調侃地說道：「沒錯，我快被搞死了！」；這則貼文也在很短的時間內爆紅，發布至今已有超過4萬人按讚，不少網友都笑翻了，「妳的小孩太可愛了」、「作為家長真的感同身受」、「很好笑，但小朋友也太誠實」。