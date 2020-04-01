海巡署日前拍影片提醒民眾要注意健康，裡面出現的正妹小編意外爆紅。(影片來源/FB/南部海巡瘋開講/如遭刪除請見諒)

從韓國風靡全球的「Any Song Challenge」近日延燒到台灣，除了民眾瘋傳之外，還吸引不少名人共襄盛舉。海巡署日前也在臉書貼出同仁參與這項舞蹈挑戰的影片，有眼尖的網友更發現負責發想的小編氣質清新，外型亮眼，紛紛大呼「直接戀愛！」

韓國音源強者「ZICO」為了宣傳今年初推出的單曲「Any song」，在網路上發起「Any Song Challenge」的舞蹈挑戰，還邀請數名藝人好友一起拍影片，瞬間紅遍全球。日前台灣海巡署南部分署為了提醒民眾注意健康，在粉絲專頁「南部海巡瘋開講」貼出一段由小編和轄內各單位的同事融合洗手舞的「Any Song Challenge」影片。可以看到貫穿全場的正妹小編長相甜美，笑起來還露出一顆小虎牙，言談之中更可以感覺到她活潑又充滿親和力的性格。

影片也在網路上遭到瘋傳，正妹小編也跟著爆紅，不少網友看了紛紛留言表示「看小編跳舞直接戀愛」、「留編也太正」「太可愛了」、「小編太美了吧」、「告白趁現在，大家準備好要壁咚誰了嗎？」、「好東西就是要跟好朋友分享～～」、「為什麼海巡女生都這麼漂亮（放錯重點」、「真的挺清秀的，聲音也OK，堪稱海巡之花吧」、「求門」。