現代大多數女性已經不用像過去一樣，可以自己決定自己的感情與未來生活，但世界上還是存在著較為傳統的國家，保留著從古自今的習俗，而尼泊爾也因為這個關係，成為了一個「沒有寡婦」的國家。

根據當地內瓦爾人的傳統，女性一生當中至少要結3次婚，第一次大約是在女孩子2、3歲至進入青春期之前，她們得和一種叫作貝爾果（又稱木橘）的果實結婚，這種果實象徵著永恆，因為它自摘採下來後長達幾十年的時間都不會腐壞。

等到女孩子步入青春期、月經初潮來臨後，父母就會將她們關進一個黑暗的小屋當中住上11天，第12天時，女孩子得在天亮之前沐浴，並在身上塗抹油膏，待太陽升起後朝著太陽禮拜，她們也在同時嫁給了自己第二任「丈夫」－太陽，而這一連串的行為稱作「淨化儀式」，象徵著她們成為了真正的女人。

第三次結婚則是嫁給真正的男子，但因為現實的婚姻很可能遭遇不幸或是挫折，所以又被當地人認為是「虛假短暫的婚姻」，如果女子婚後對於丈夫不滿意，只要將貝爾果放在他的枕邊即可離婚，若是丈夫離世也只要將貝爾果放到遺體旁就可以再嫁，不過因為貝爾果與太陽都是永恆的，因此就算女子沒有再嫁也不會成為寡婦。