自己一個人的時候都會比較放鬆，還會做出一些私下才會做的行為，但以後可能要先檢查清楚了，因為有人可能正在觀察你！一名女網友近日發現家裡大樓的警衛老是用奇怪的眼神看她，讓她心裡很不舒服，一直到前幾日搭電梯才發現真相，瞬間恍然大悟。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示最近一直覺得社區警衛看她的眼神怪怪的，但又害怕是自己想太多，日前她搭電梯時，意外發現有裝監視器，這才想到她平常一個人搭電梯時都會在裡面唱歌跳舞或做一些詭異的蠢事，忍不住驚呼「難怪他每次都一副怪異的眼神看我！以前住的地方電梯就沒監視器啊！不能怪我無知」更無奈表示「有一種尷尬是真相大白」。

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「警衛表示：這個住戶很棒！懂得做自己，沒有形象問題」、「其實保全看妳的表演，是他每天上班的動力」、「沒事沒事，整個電梯都是妳的舞台」、「很安全的社區，這麼盡責的警衛不多了」、「有直播嗎」、「警衛表示:我還要上大夜班,你別嚇我啊....」、「也太可愛」也有網友透露自己也會這樣做「我也會欸」、「我也會這樣你不孤單」、「在電梯挖鼻孔是常態吧！」、「我會在電梯裡罵髒話」。