(影片來源/YouTube/Beastly/如遭刪除請見諒)

大自然的世界非常奧妙，各個物種之間存在著複雜又彼此依存的關係。一隻黑斑羚遭到非洲野犬圍攻，孤軍奮鬥的牠無力抵抗，在牠即將被獵食之際，一隻河馬突然竄出幫忙解圍，沒想到最終黑斑羚卻也因為牠而喪失了生命。

在影片中可以看到，一大群非洲野犬不斷撕咬著黑斑羚的身體想將牠拖走，正當黑斑羚看似就要成為非洲野犬的大餐時，一隻河馬卻突然從一旁竄出，龐大的身軀有效地嚇阻了非洲野犬，黑斑羚因此獲救，但牠受到不少了驚嚇，整個人呆愣地站在泥潭之中，非洲野犬隨後也不斷地試探，想要再次攻擊牠，這個舉動似乎驚動到了一旁的河馬，牠立刻張大嘴將黑斑羚咬進嘴中左右甩動並拋到泥潭旁，奄奄一息的黑斑羚最終還是成為了非洲野犬的大餐。

據悉，河馬是現存陸地上第三大的動物，成年雄性河馬的體重大約落在2000公斤，是個相當驚人的數字，而牠們的皮層厚達6公分，可以避免受到掠食者或同類的傷害，再加上河馬雖然為草食動物，但領域概念極強、脾氣也十分暴躁，讓牠成為了最具有攻擊性的動物之一，其他肉食性動物都不敢輕易對牠下手。