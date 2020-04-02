近來，從事媒體工作者，常成為被社會取笑的對象。

已故中信金控董事長辜濂松生前最會說笑話，他曾說的一則有關企業家與記者的笑話，且意味深長。

他說，有記者訪問一位成功企業家的成功秘訣，企業家說，成功的秘訣只有一句話，就是「正確的決策」。

記者又問了：如何形成正確決策？企業家說，還是只有一句話，就是「經驗」。記者追問：經驗如何累積？企業家還是只有一句，答案是：「錯誤的決策」。

記者：…。