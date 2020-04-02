小譚道聽圖說》只有一句 16:302020/04/02 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》只有一句(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來，從事媒體工作者，常成為被社會取笑的對象。 已故中信金控董事長辜濂松生前最會說笑話，他曾說的一則有關企業家與記者的笑話，且意味深長。 他說，有記者訪問一位成功企業家的成功秘訣，企業家說，成功的秘訣只有一句話，就是「正確的決策」。 記者又問了：如何形成正確決策？企業家說，還是只有一句話，就是「經驗」。記者追問：經驗如何累積？企業家還是只有一句，答案是：「錯誤的決策」。 記者：…。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #記者 #企業家 #決策 你可能也想看 推薦閱讀 培育保險企業家 成就百年企業 01:152020/03/27 產業特刊 戰疫ing 別急著造神 01:162020/03/27 政治要聞 不願面對？美確診人數成第一 川普反酸陸一句話 08:562020/03/27 國際 一買就暴虧！他押10張台積電284元 專家驚曝1句話 18:122020/03/27 財經 台大學生會籲校方：防疫決策過程納入學生意見 15:112020/03/28 生活 武漢封城：鍾南山李蘭娟驚心動魄5天決策秘辛 16:332020/03/28 兩岸 新一代企業家研習營 5月登場 04:092020/03/29 企業經營 防疫期宮鬥！黃創夏兩句話示警蔡政府 08:052020/03/29 政治 我不知道我不知道的今天 04:102020/03/30 時論廣場 反了？陳致中一句話公開嗆他罷韓言論！ 08:472020/03/30 政治 話題熱門新聞 188歲烏龜交配26年無後 醫一看驚呆 - 搜奇 - 話題 稀有貓咪曝光 長相超萌卻專吃毒蛇 - 搜奇 - 話題 二戰最慘飛行員 被掛樹上70年！ - 歷史 - 話題 《歷史23事》康熙一時口誤讓這水果被叫錯至今 - 歷史 - 話題 明知死路一條 為何二戰日軍狙擊手把自己拴樹上？ - 歷史 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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