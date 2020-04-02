戰火無情，第二次世界大戰期間許多國家之間也互相對峙，在1940年時德國攻打法國，周遭國家義大利想趁火打劫卻落敗；後來又經慫恿攻打希臘，仍被打到慌忙逃跑，對方反攻還靠著德國幫忙才解圍。

綜觀後發現義大利軍隊好像很兩光，但其實義大利軍隊戰鬥力不弱，只是他們壓根對打仗提不起勁，士兵們想要回到正常生活，到處踢足球、悠閒逛街或聽歌劇；義大利人對打仗的力不從心，也讓他們鬧出不少奇葩傳聞。

據說，在1943年有一名美軍飛行員，執行任務時出意外只好緊急跳傘，但好死不死落入義大利軍營中，當下該飛行員已經做好戰死的準備；豈料義大利士兵發現飛行員是美軍，軍隊統領居然上前敬禮，和善地表示「請接受我們的投降」。就這樣，原本跳傘烏龍，卻讓美軍飛行員俘虜上千名義大利士兵。

此外，有趣的是，義大利軍隊投降後既開心又不耐煩，因為對方太慢來接收他們；聽聞當時的義大利士兵，在確定投降後還把軍備收拾好就扔路邊，自己跑回家過平凡生活。