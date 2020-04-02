古代各國為了搶奪地盤與主權經常發起戰爭，而當時又屬於冷兵器時代，在古裝劇中也可以看到，打仗時會有許多的弓箭手在遠程攻擊敵軍，有時甚至會聽令一齊放箭，射下恐怖的弓箭雨，也因此有不少人都會認為衝鋒在第一排的士兵很容易就會命喪戰場，但事實上卻不是如此。

事實上，古代軍隊在作戰時通常都是採方陣隊形，在最前排的士兵大部分為有經驗的老兵，他們除了要起到帶頭、提振士氣的作用，也可以震懾敵人，若是第一排士兵倒下了，不僅會堵住後方士兵進攻的路線，而且還會讓大家亂了陣腳，因此在打仗的時候，軍隊都會特別保護第一排的士兵來維持住整個陣隊。

除此之外，敵軍弓箭手在射箭時，若是以敵軍第一排士兵作為終點目標，很可能箭射出去之後到不了第一排，因此他們幾乎都會將目標放得更遠一點來增加弓箭的命中率，這樣做也提高了後排士兵中箭的機率，減低了第一排士兵受傷的可能。