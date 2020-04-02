新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響各行各業，許多公司祭出策略因應這波衝擊，例如在家裡上班、視訊會議等，上班不進公司首要面對的就是打卡問題，出缺勤該如何記錄？根據勞動部調查，肺炎影響的經濟情況，84%工作者未受影響、2.3%開始裁員，許多公司採取縮減人力策略，約聘人員該如何自保？或是服務業若遭調動地點，該如何保護之前累積的客源、業績？這時了解一點勞資法律，讓勞方權益不吃虧，資方也更懂得管理。

【精彩書摘】

A貿易公司的內勤人員平時都在辦公室處理行政事務，上下班都要打卡，出缺勤 紀錄完整；但外勤的業務同事除了每天早上會進公司打卡之外，其他時間都在 外面跑，傍晚也不一定會進來公司打下班卡，因此只有上班時間有確實的紀錄，下班時間的紀錄則時有時無。主管Jerry希望能將公司打造為一個員工滿意度高的幸福企業，很少讓勞工加班，對於外勤業務偶爾偷閒也是睜一隻眼閉一隻眼，從寬看待。沒想到，這樣的管理方式卻在勞檢時被主管機關以「出勤紀錄未依規定，應逐日記載勞工出勤情形至分鐘」為由，依法開罰2萬元。

不少公司將「不用打卡」視為尊重員工自由的表現，但這也成為少數不肖公司 掩飾員工超時工作的障眼法。因此，在超時工作的認定上，法律對企業其實相 對嚴格，若公司想保護自己就得留下確實的打卡紀錄，以證明公司有遵守工時規定。否則就會像上述案例一樣，一旦勞檢時被發現沒有完整的打卡紀錄，就 算公司實際上並沒有違法讓員工超時工作，也會直接被開罰9萬元。

一間美妝公司的主管近年來因為業績不如預期，決定要收掉部分門市，並將這 些員工調職至其他門市，Jennifer是其中之一。但在調動名單中的員工紛紛認為，調職的門市地點遙遠，不僅通勤時間上升，也很難帶走之前培養的老客人，個人業績一定會受到影響，因此非常反對調職。

面對這種情況，《勞基法》有一條俗稱「調動五原則」的法規，只要公司符合這 五條原則，就算是合法調動，員工基本上有義務要接受；如果員工堅持不調職 ，法律為了保障公司在面對市場變動時，允許公司合法資遣員工。但如果僅是老闆、主管對員工個人的評價而任意調動，甚至是故意用改變職務 、調動工作地點的方式來惡意逼退員工，就違反了這條原則，員工不但可以不接受，甚至可以主動要求終止契約並要求企業給付資遣費。

L公司去年剛經歷一波人力緊縮，不過今年景氣回溫，業務部經理David認為有 機會衝刺業績，因此向公司提議用一年一聘的方式增加人力，一年後若業績不 見起色也不必擔心裁員問題，只要約滿不續聘就好了。後來David 招募了三位約聘員工到業務部門，一年過去他評估只需留下一位表現最好的員工轉為正職，其他兩位則約滿不續聘。不料，這兩位未被續聘的員工卻聯合起來控告公司非法解雇，要求公司恢復他們的工作或支付資遣費。David不解：「當初合約上已經寫明一年一聘了，怎麼會變成非法解雇？」

在上面的例子中，L公司就是犯了「約聘、正職分不清」的錯誤，以為只要公司 與員工在合意的情形下簽了定期契約，約滿就可以不付資遣費。但事實上，除 非是符合特定條件，否則所有的員工在被雇用、上工的那一天起，就算是「正 職員工」，不能僅憑公司的需求隨意解雇、開除。

(本文摘自《懂一點法律勞資不對立，管理不犯錯》/天下雜誌出版 提供)