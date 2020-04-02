古代封建社會底下，擁有一妻多妾的男人不在少數，有別於受到禮法保障的正妻，小妾的身分地位只比丫鬟高一等，但當時還有一個畸形的社會現象，那就是不少大戶人家搶著養「家妓」，她們的地位比小妾、丫鬟還低下，除了供權貴玩樂之外，還有滿足主人炫耀心態和接待貴客兩大關鍵用途。

「家妓」亦稱作「家伎」，是古代豪門權貴才豢養的起的歌伎，她們能歌善舞，講白一點就是大戶人家專屬的歌星、舞女，屬於「私有財」的一種，用以彰顯主人身分地位和財富的象徵，擁有的家妓越多，代表該權貴的社會地位越高、越有錢；基本上都是透過買賣、贈送和轉讓等途徑得來的。

眾所周知，古人即便妻妾成群，但是礙於面子，是不會讓妻妾隨意拋頭露面，因此在接待貴客方面，家妓就派得上用場，除了供有錢男人玩樂之外，也被主人拿來炫耀攀比，甚至也會選擇主動轉贈家妓，用來拉攏人心。一旦家妓年老色衰，其地位更加悲慘，只能任人擺弄。