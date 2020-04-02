不久前BBC一篇報導，一對英國情侶在花蓮居家檢疫，抱怨居住環境差，就像在「監獄」一樣引起軒然大波，事後這對情侶也向花蓮縣衛生局道歉，有位網友分享德國女友在台灣14天居家檢疫的心得，稱讚政府用心以及人性化，影片曝光後大家反而被德國正妹外表吸引，焦點全歪樓。

網友在論壇PTT分享外國人居家檢疫的心得，藉此平反先前英國情侶的「怨言」，表示德國女友對台灣檢疫制度讚譽有加，雖然嚴格但人性化，加上台灣人自發性配合，病毒得以有效控制，「每天都會有檢疫人員致電或親自拜訪，可以要求幫忙買食物、處理垃圾，外國人則是警察局外事組負責，態度好的不得了，沒有號碼還可以提供手機使用」。

除了政府幫助之外，網友認為「檢疫是大家的事，每個人都有責任，除了保護家人朋友之外，也為社會盡一份心力」，同時PO出影片，用英文與德國女友對談，大致上說檢疫人員友善熱心，先前去過多個國家，相較之下台灣生活環境相當便利，況且現在國外環境可能比台灣糟糕。

獲得平反的同時，德國正妹的甜美外表、可愛的聲音，引起網友熱議，留言笑虧原PO「假借訪問之名，行炫耀之實」、「好有靈氣的德國女生」、「笑起來有小酒窩」、「超正！戀愛了」、「根本炫耀文」、「可惜名花有主」。