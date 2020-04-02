受到新冠肺炎影響，外界擔心清明連續假期成為防疫破口，政府不斷宣導疫情關鍵時期大家不要群聚掃墓，但其實早在宋朝時所施行的掃墓方式，也很適用於現況。青年學者李開周在《逛一回鮮活的宋朝民俗》著作中，揭露宋朝人的掃墓方式，並非侷限在清明節當日，而是整整一個月的時間都行，同時他們也採取自己步行前往的方式，減少搭乘公共交通工具以避免群聚感染風險。

【精彩書摘】

清明節早晨，取得新火，引燃柴禾，倒掉冷飯，改吃熱食，寂寞了幾天的鍋灶恢復了往日的熱鬧，美好生活繼續。但在某些地方，例如山西一帶，還要禁火到清明以後。結果呢，清明節上墳，不能燒紙，只能把紙錢撒到墳頭上，掛在樹枝上。

莊綽《雞肋編》卷上：「寒食火禁，盛於河東，而陝右亦不舉爨者三日。……上塚亦不設香火，紙錢掛於塋樹。」山西與陝西極重火禁，清明上墳也不能燒紙，將紙錢掛到墳墓旁邊的樹上，一串串，一簇簇，彷彿花朵盛開。

寒食禁火，不讓吃熱飯，這個風俗極壞；上墳不讓燒紙，倒值得我們效法。現代清明掃墓，很多地方仍有燒紙錢和放鞭炮的惡習，鄉間墳墓稀疏，天廣地闊，鞭炮聲不顯得刺耳，如果是去城郊的公共墓地，鞭炮聲震耳欲聾，火藥味鋪天蓋地，紙灰與炮仗齊飛，簡直能把你嗆得喘不過氣來，使本來就糟糕的空氣品質變得更加糟糕。

記得二○一一年清明節，我攜家帶眷返鄉祭祖，剛從後車廂裡取出供品，就看見遠處黑煙滾滾，村頭一戶人家的廚房失火了。為什麼會失火呢？ 原來那戶人家緊挨著一片楊樹林，楊樹林後面是一小片家族墓地，人稱「楊樹墳」。楊樹會開像柳絮一樣的白花，白花落在地上愈積愈厚，像火藥一樣易燃。而在那天上午，有人去楊樹墳祭祖，風一刮，把沒有燒盡的紙錢刮到了楊樹林裡，滿地白花頓時變成一排火線，呼呼地燒著了那家的房子。

宋朝山陝一帶，清明節時火禁還在，既然禁止用火，那肯定不能放鞭炮，肯定不能燒紙錢，這樣就不至於製造噪音，不至於增加空汙，不至於造成火災。唯物主義辨證法告訴我們，凡事都有兩面，一面好，一面壞，寒食禁火，對腸胃不好，對環境很好，算是利弊各半。

不過，宋朝人掃墓，未必都在清明那天。《歲時廣記》第十五卷「百四日」條：

民間以一百四日始禁火，謂之「私寒食」，又謂之「小寒食」。北人皆以此日掃祭先塋，經月不絕，故俗有「寒食一月節」之諺。

冬至後第一百零五天為寒食，民間一般從寒食節前一天開始禁火，這一天是冬至後第一百零四天，被人們稱為「私寒食」，又叫「小寒食」。從小寒食那天開始，北方人就可以掃墓了，此後整整一個月當中，都是可以掃墓的日期。故此民間有一句諺語：「寒食一月節。」意思是整個月時間都能掃墓，相當於把寒食延長到一個月。

掃個墓而已，一天就行了，用得著浪費一個月嗎？ 其實宋朝人也沒辦法，因為交通太落後了。士子在外遊學， 客商在外售貨，離家可能幾百里，現在開車幾小時可到，過去騎馬、坐轎、搭乘木船，順風掛帆，逆風登岸，最有效的交通工具就是雙腳，一路上可能要花七、八天，打尖住店可能要花幾千文，假如不留出十分充裕的時間，怎麼來得及回家掃墓呢？

(本文摘自《逛一回鮮活的宋朝民俗》/時報出版 提供)