有句俗語「眉上一根長，能抵萬擔糧」，意思是如果一個人眉毛出現一根、或者是多根眉毛變長的跡象，代表是好事，就算用萬擔糧都換不來的，民間自古就有「長壽眉」一說，因為眉毛又稱為「長壽宮」，這項認知可以從書籍裡長壽者畫像略知一二，例如神話中的南極仙翁，形象就是眉毛長、鬍子長。

中醫認為眉毛是與脾胃息息相關，一個人的眉毛長，證明脾胃好、消化能力佳、氣血充足，因此古人認為擁有長壽眉，就是長壽的表徵，基本上沒有錯，但不是所有人有長眉毛都是好事，一般來說60歲以上，長眉毛或許是健康，身體機能不錯的標誌，但中年就不一定了。

人體內雄性激素高低與毛髮有密切關係，若是分泌過於旺盛，毛囊對養分的吸收速度快，除了眉毛突然間變很長，也容易脾氣暴躁、上火，導致身體調節能力變弱；女性雄性激素偏高的話，嘴唇四周會有小短鬍、或是長腿毛，多少讓人感到困擾。

曾有研究指出，長壽眉其實與老年斑、白頭髮一樣，都是衰老象徵，亦有可能是疾病的信號，與長壽無多大關係，這點其實回到上述說的，毛髮與人體調節機能、內分泌等有關，因此不論是好是壞，如果突然出現長眉毛，建議做個身體檢查，也無壞處。