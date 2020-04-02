對於狙擊手來說，爬樹是一大禁忌，那無疑是把自己暴露在危險之中，不過為何太平洋戰爭時，日軍狙擊手明知死路一條，卻寧願將自己牢牢拴在樹上，而不留一點退路？如此「玉碎式」的戰爭策略，讓人不勝唏噓。

太平洋戰爭為二戰軸心國成員大日本帝國、泰國和以美國為首的同盟國，於1941年底至1945年9月期間的戰爭，範圍遍及太平洋、印度洋、東亞及東南亞地區。而日軍狙擊手在其間扮演著至關重要的角色，瘋狂程度讓人膽顫心驚，原因在於日軍狙擊手的出擊「有去無回」，絲毫沒有退路可言。

與美軍強大的槍砲火力相比，日軍狙擊手的武器可說相當寒酸，不只瞄準系統落伍，殺傷力也小，兩軍交戰時，近距離作戰無疑是自尋死路；因此在硬體設備不如人的情況下，日軍在射擊訓練上對精確性有著近乎變態的要求，加上太平洋地區氣候問題，戰場上樹木枝葉繁密，為了發揮狙擊作用和獲得絕佳視野，日軍狙擊手會爬到樹上執行任務。

出於戰術考量，日軍狙擊手自上樹之日起，可說吃喝拉撒睡都在樹上，為了不讓自己摔落樹下，會利用腰帶和繩索將自己牢牢綑綁在樹上，加上高明的偽裝及植物防護網，與周遭環境融為一體，待美軍一進入埋伏視野，就會發動瘋狂狙擊戰術，在當時讓美軍吃足苦頭。不過與此同時，一旦槍聲響起，日軍狙擊手的所在位置也隨之暴露，淪為敵方強大優勢火力的人體活靶，等待狙擊兵的只有死路一條。