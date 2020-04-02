下次吃壽司、或是日本料理，記得多吃一顆海膽，因為你可能正在「救地球」呢！海膽的主食是海帶，而海帶在海洋生態系統理佔極重要的位置，由於海膽數量迅速增加，導致美國加州海帶面臨枯竭的危險，這一切其實都環環相扣，因為全球暖化關係，紫海膽暴增，海帶森林被「啃成沙漠」，養殖者為了保環境不得不潛進海裡清除海膽。

根據《Fast Company》報導，海帶是許多生物的食物來源，並提供庇護作用，但美國加州紫海膽「肆虐」海帶森林，過去10年北加州海岸損失90%的海帶，2013年的熱浪就已導致海帶變少，接著海膽的天敵海星，因為疾病減少後，紫海膽像蟑螂一樣繁殖爆炸，且就算海帶都被吃光，牠們仍可以生存，等到海帶長回來，再繼續吃光。

經過海膽吞噬，會留下稱為「海帶荒蕪」的地區，海帶無法再生長，大自然保護協會(Nature Conservancy)研究測試，去除海膽有助於海帶恢復，微小的海藻逐漸長成海帶森林，海帶每天生長約60公分，行光合作用吸收碳，根據研究指出，大型藻類每年隔離6.34億公噸二氧化碳。

2011年水產養殖企業《urchinomics》意識到海膽對日本的影響，海嘯沖走海膽的天敵，當地漁夫發現大量紫海膽把海帶吃光，赤海膽沒東西吃，數量快速銳減，該公司執行長武田剛吉(Brian Tsuyoshi Takeda)曾形容，「紫海膽爆炸時，完全摧毀世界上生產力最高的沿海生態系統之一」。