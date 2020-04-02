理財重要的不是投資，而是存一筆隨時可動用的「緊急預備金」，許多人認為「我的薪水就固定這麼多，怎麼存錢？」其實，低薪不是無法存錢的藉口，自制力和執行力才是存錢的關鍵。會成為月光族，多半是拿到薪水之後，先考慮日常花用，剩下的錢才存下來(儲蓄＝收入－支出)，但往往所剩無幾，甚至可能過度消費而負債。

要成功存錢，就要翻轉你的腦袋，拿到薪水之後，先扣除儲蓄的部分，剩下的才是日常花用，成為以下的公式：支出＝收入－儲蓄，並準備兩個帳戶，一為支出帳戶，另一個為儲蓄帳戶，分為以下四個要點：

一、目標明確

存錢，第一要務是存一筆緊急預備金，以備不時之需，就像這次新冠疫情來襲，有可能面臨減薪、裁員或放無薪假，緊急預備金就可派上用場。

預備金要準備多少才夠用？一般來說，準備三個月到六個月的生活費，看個人能力及尋找下一份工作的速度而定，以六個月最為安全，最少不低於三個月，假定一個人一個月最低的基本開銷是二萬元，就是十二萬元的緊急預備金。

家庭的開銷亦然，如果家庭一個月的基本開銷是五萬，則準備六個月共三十萬元的預備金。為什麼是基本開銷呢？想想，都已經沒工作了，哪還有心情玩樂？當然以生存為主要目的。

如果你是小資族，有可能因為夢想或投資而存錢，例如購車、買房、結婚或是投資基金，那目標更要明確，例如買車需要五十萬，能力所及，一個月只能存兩萬，每年存二十四萬，目標就是「三年內存到五十萬，買一台新車」。

二、記帳vs. 控制預算

有些人會說，我有記帳啊，怎麼還是存不了錢？其實，不要為了記帳而記帳，記帳最主要的用意是明白「收支流向」，找出財務漏洞，建議讀者，「記帳的前三個月，真的要一筆一筆的記下」，才能明白自己每日每月的花用，前人用記帳本記錄，現在手機有很方便的記帳APP，可以在消費時隨時記錄，若工作繁忙，至少也要在一天結束，上床睡覺前，回補記下當天的花費。

記帳時，分門別類記帳最有效，一般分為固定支出(如房租、房貸、保險費、孝親費等)，及變動支出(如伙食、交通費、娛樂費或其他)(如表一)，如此持續三個月，大致就可以知道個人的資金流向。記帳並非要我們刻苦過生活，而是要找出財務破口，分辨需要與想要，找出哪些是不必要的花費、哪些是過度消費，有沒有更節省的替代方案。

記帳是一個非常繁瑣的工作，若能持之以恆最好，「魔鬼就藏在細節裡」，能夠隨時提醒自己節省開銷，花費前再三的思索是需要或想要。

然而，記帳還有一個進階的功能，就是「分配預算」及「控制預算」，有「作預算」的概念，就能安心的花費，因為記帳已在預算當中，不用隨時隨地記錄，只要不超出預算都正常，甚至沒花完的預算，還可以給自己額外的小確幸或轉作存款預備金。

想像自己是一家企業，企業在每年十一、十二月時，都會編列隔年的財務預算，如研發、營業、人事及行銷費用，個人預算也是如此，「記帳是記錄過去，預算是控制未來」，坊間有很多的預算分配法，像是333法則、532法則或631法則，哪一種最好，依個人消費習慣及需求而定，以能夠達到自己儲蓄目標為原則(如表二)。

個人預算分配法參考（圖／理財周刊 提供）

三、需要vs. 想要

如何分辨需要和想要？用一個很簡單的概念，「沒有這一樣東西，就沒有辦法過生活、會死人的，就是需要；相反的，有了這樣東西，會很開心，沒有也沒差，生活可以繼續，就是想要」。

需要和想要兩者因人而異，譬如說，Ａ先生和Ｂ先生同時要買休旅車，Ａ先生買車，是因為工作載貨的需求，車子是賺錢謀生的工具，買車對Ａ先生來說是需要。Ｂ先生想買車，休假時可以載家人、朋友出去玩，想想：出去玩是不是可以用其他交通工具，如高鐵、捷運代替？買車對Ｂ先生而言就是想要。

消費是一種衝動，現在人手一機，購物網路、APP充斥，難免碰到愛不釋手的東西，尤其是促銷活動，更是心癢難耐，手指不小心就點下去購買，控制消費是自制力的問題，最重要的還是內心對自己的了解，其實放下「一定要」的念頭，生活會更輕鬆自在。

如果一定要買，那麼在固定薪水、固定預算下，就必須刪減未來的某項預算來滿足慾望，譬如有位女性想要一件價值三千元的洋裝，但超出預算之外，那就必須刪減下個月甚至下下個月某一項的支出，如娛樂費用、伙食費用來滿足，才不會透支，或寅吃卯糧(刷卡)。

如果你是領業務獎金的業務員，過去筆者的長官有一個很好的觀念，「想要的就必須多賺」，想要一支最新的iPhone 11，就必須在下個月努力衝刺業績，用多出來的佣金來滿足，一來是犒賞自己，二來可以增加工作的動力。

四、零存整付

前面提到，存錢的公式是：支出＝收入－儲蓄，先扣除儲蓄的部分，最好的方式就是多一個儲蓄帳戶，用自動扣款的方式，薪水下來的隔天，自動轉帳到儲蓄戶頭，可以到銀行辦理「零存整付」，每月固定繳本金，如每月設定存三千元、五千元，銀行會按月複利計算，五到十年之後，連本帶利領回，可是一筆不小的金額呢！

俗話說，「眼不見為淨」，當你的支出帳戶沒有這筆錢時，當然就不會想要消費，「零存整付」的觀念，除了緊急預備金之外，還可以設計其他用途的帳戶，如教育基金、投資基金、購屋基金等專款專用，實現人生每一個階段目標。

(本文摘自《理財周刊》1023期)