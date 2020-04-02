新冠疫情持續延燒，現在人外出必戴口罩，不僅保護自己也保護他人。日前有網友分享口罩正妹照，只見她穿著低胸背心，露出玲瓏有緻的好身材，臉上還戴著口罩，儘管看不到五官，但火辣身材仍讓不少人為之瘋狂，而這一名正妹的IG也被神出。

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 3:39 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 3:12 張貼

一名網友在PTT Beauty版分享美照，只見正妹穿白色背心，露出纖細蠻腰，戴著口罩逛超市，另一張則是露出性感深溝，雖然無法看到長相，但性感曲線仍吸引民眾注意，讓不少人直呼「史上最辣的口罩妹」、「這種宣導戴口罩的方式太優質」。

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 3:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 下午 9:08 張貼

而這一名正妹身分也被神出，她是來自馬來西亞的網紅「Pui Yi糖糖」，本名為蕭佩兒，曾代表馬來西亞至上海參加2017亞洲網紅超級挑戰賽（WangHong Asia Super Challenge Shanghai China 2017）並獲得季軍佳績，而她不只是模特兒也是Youtuber，經常介紹旅遊或生活等，在IG上更擁有83.3萬粉絲。