不管是咳嗽、喉嚨癢的小毛病，還是講話講到喉嚨乾、不舒服，很多人都習慣用枇杷膏來保護喉嚨，枇杷膏吃起來涼涼、甜甜的，總是讓人忍不住一口接一口，但不是每個人都適合食用，像是初期感冒、腸胃不佳的民眾以及懷孕的婦女，建議服用前先詢問醫師建議，以免造成咳嗽更難痊癒、甚至腹瀉、流產，愈保養愈糟糕。

枇杷膏有百年歷史，幾乎成為家家戶戶必備止咳潤喉的良方。吳明珠中醫師說明，枇杷膏之所以能止咳潤喉，是因其含川貝、蜂蜜、枇杷葉、桔梗，具有養肺、潤肺、止咳的功效。因此，若是天氣變化引起的過敏性感冒或氣管不舒服等，可靠枇杷膏來舒緩症狀。不過，急性感冒初期常會伴隨咳嗽、流鼻水，這時就不適合吃枇杷膏，因為枇杷膏中的枇杷葉有收斂效果，會讓咽喉收縮，不利咳嗽痊癒，建議吃藥比較好。否則潤喉不成，反而容易使症狀加劇。

不只咳嗽的人不能食用，孕婦更要格外注意。市售枇杷膏配方分歧，每一家成分都不盡相同，有些枇杷膏會添加「紅花」，而紅花是活血通經用的，可能會增加流產風險，孕婦不宜食用；另外，枇杷膏常見的百合、蜂蜜等成分，雖具有整腸效果，卻可能造成腹瀉、排水多等情形。

劑量方面，以12歲以上的民眾為例，只要一天不超過30c.c.，連續服用1～2週應無大礙。要注意的是，為了讓民眾吃起來更順口，枇杷膏多半會添加冰糖、蜂蜜，含糖量相對較高，糖尿病、三高患者不宜連續且過度食用。且因枇杷膏是由中藥草熬製而成，建議有服用藥物調理身體的人，服用前應先向醫師詢問，評估後再吃。

市場的攤販、學校的老師都是需要經常講話的職業，不免會吃枇杷膏或喉糖來保養喉嚨。吳明珠醫師強調，咽喉中有許多神經筋絡經過，包含脾、腎、肝、胃等，因此喉嚨乾的現象，初期可以服用枇杷膏來舒緩，但若喉嚨不適持續一段時間，應該到醫院檢查，對症治療，才不會延誤病情。

(本文摘自《大家健康雜誌》第201705期)