電競正帶來全新的娛樂型態，改變數百萬人娛樂與工作的方式：「家裡蹲」靠電玩實況就能賺錢、當遊戲講評也能有穩定收入、電玩節目開始熱播、贊助商透過電競隊伍提高曝光度…《電競產業的大未來》作者羅蘭．李是位資深電競玩家，持續關注電競產業逾5年，從電競發展的歷史、熱門對戰遊戲起源與玩法、電競圈的傳奇人物、各大電競賽事精彩講評，甚至是電玩如何創造出獲利無窮的商業模式，都在本書中一一揭露。

【精彩書摘】

人們（尤其是非玩家）看到賽事總獎金高達數百萬美元，常會開玩笑說自己也該去參加，或是表現出蔑視，嘲諷懷著電競夢的孩子，說他們把電競想成「整天打電動的夢幻職業」太不切實際。他們嘲笑電競，把它視為社會衰敗的跡象，或至少對電競的評價是錯誤的。

但現實中，職業電競是最難以成功的產業之一。不只是因為只有極少數贏家能夠獲得賽事的獎金（輸家則有一大票），電競的職業風範也還不完善。資金湧入的速度，比電視、電影等根深蒂固的娛樂來源還慢，而且成為職業選手所需花費的心力，跟超模或好萊塢明星差不多；你必須結交有力人士，說服他們向你投資。在這一行，長得好看沒有用，閃電般的反應與深度的遊戲知識才是真功夫。

在數百萬計的選手中，只有幾百人能在職業賽場上出人頭地。至於維持穩定生涯的選手，那又更少了。

跟多數傳統運動一樣，想成為職業選手，需要心無旁鶩的專注力，以及不惜一切也要獲勝的渴望。這對年輕人來說比較有利，因為他們沒有經濟壓力，也能將遊戲推廣給所有人。想成為職業選手，你要具備解析複雜比賽的反應能力，以及不被壓力與批評擊垮的心智。天賦，只能讓你在起跑時領先幾步而已，尤其團隊比賽，溝通與社交互動更為重要。

選手需要花費數百，甚至數千小時來訓練，才能在頂尖賽事中展現優勢。有父母支撐財務的年輕人，可以全神貫注投入，不必擔心生活的柴米油鹽。但想成為職業選手，也需要作出犧牲：一定程度的與世隔絕，將人際關係降到最低，甚至消除；並將這款遊戲變成你的工作、你吃飯的傢伙、跟你關係最密切的朋友。

「人們會把你拉離遊戲。」邪惡天才隊的iNcontroL 說道。對於小孩夢想在一個不健全、成功案例也不多的產業發展，父母應該滿頭痛的，因為這必須犧牲學業、人際關係，以及其他收入來源。

「就算經濟上可行好了，例如你中了樂透，不用擔心收入，那是否就真的想以電競為職業呢？倒也未必，因為你必須為電競放棄一切。」大衛．帕克說道：「你得全心投入，而且還無法確定自己是否能成功。」

(本文摘自《電競產業的大未來》/大是文化 提供)