科學家原本要尋找深海巨魷，竟意外捕捉到傳說中的生物。(影片來源/YouTube/國家地理 National Geographic/如遭刪除請見諒)

由英國作家JK羅琳撰寫的哈利波特系列小說在全球擁有無數粉絲，熟悉內容的人應該也對看守監獄的催狂魔有印象，像是穿著一個大斗篷的恐怖靈體讓人看了就害怕的頭皮發麻！但你相信嗎？竟然有人在深海發現現實版的催狂魔！

大約40年前，蘇聯一艘研究船釣到一隻前所未見的巨型魷魚，之後直到21世紀才有漁船在南極海域捕撈到3隻巨型魷魚，也就是「大王酸漿魷」，和巨烏賊並列是世界上目前最大的無脊椎動物。但由於生物樣本太少，專家一直想在海中尋找到牠們的棲息地，做更多的研究。所幸一艘漁船在南極海域意外拍到活生生的大王酸漿魷，讓專家決定下放攝影機到海下500公尺的深海中，希望能找到牠們的蹤跡。

(2) 1000m 이하 깊이의 전세계 바다에서 서식하지만 매우 희귀하고



느릅나무해파리과 스티기오메두사아과의 유일한 종인 이 해파리는



학명에 기간티아(Stygiomedusa gigantea)가 들어갔듯이 엄청난 크기를 자랑합니다.



우산은 1m, 구완의 길이는 10m가 넘는데요 pic.twitter.com/feNq4Qp5Jx — 바다생물계 (@Luciferinoah) October 30, 2019

沒想到在一片黑暗的大海中，專家竟然發現了別的生物。原本還以為是一塊漂在海中的布幔，仔細一看才發現是一隻巨型水母的觸手，每條都長達將近10公尺，十分驚人。牠就是傳說中的「冥河水母」，過去100年間只被看過115次，也是深海中最大的無脊椎動物捕食者之一。牠沒有其它水母物種的粘稠刺狀觸鬚，只有張開像巫師袍子一樣的觸手，還有「深海裡的催狂魔」的稱號，雖然對牠的了解還不夠多，但能夠進距離接觸這麼罕見的巨型生物還是讓專家忍不住驚嘆：「實在太驚奇了！充滿超乎想像的奇怪生物。在深海中，真相比虛構的事物更離奇。」