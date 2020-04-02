這起詭異的搶劫案發生在日本北海道，一名手持電鋸的男子闖進一對老夫婦家，除了大聲嚷嚷討飯吃之外，還搶走現金，離開時卻留下10片口罩，神秘舉動引起網友討論，認為很像日本民間故事，更有人形容男子是「狸貓變身」、「口罩神」。
上個月29日中午，住在北海道的老夫婦，家裡遭男子從後門闖入，他拿著電鋸威脅要吃東西，老太太端出飯菜讓他飽餐一頓，接著他開口向老夫婦要錢，奪取日幣2000元(約台幣561元)，並留下10片口罩後離開，嫌犯當時穿著黑色衣服，年紀大約55至60歲，身高160公分。
匪夷所思的新聞曝光後，網友紛紛猜測男子身分，「難道是沒有成功冬眠的熊」、「他其實是狸貓吧」、「可能是囤積太多口罩賣不出去」、「老夫婦賺到，10片口罩在日本應該超過561元」、「關於口罩的都市傳說」、「西班牙的話現賺10萬台幣」、「神明報恩」、「座敷童子啦」。
文章來源：stv.jp
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