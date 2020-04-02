清明節不只祭祖掃墓，許多人會購買潤餅品嘗，應景「寒食節」習俗，而每個地區包的餡料都不同，經常引發討論。日前有一名南部網友提到，近日與同事訂潤餅吃，沒想到一打開後傻眼，裡面竟包著吐司，讓他難以接受，但反觀北部同事不以為意，因此感到困惑PO網詢問。

一名網友在PTT表示，由於清明節即將到來，因此便決定與同事合訂潤餅吃，沒想到他一咬下後，發現裡面竟包著「吐司」，讓他非常傻眼，直呼「如果裡面要包吐司，那潤餅的意義是什麼？總之我是絕對絕對不會接受的」，但對於潤餅包吐司，北部同事也不覺得怪，甚至吃的津津有味，讓他驚恐的求解「該不會這是隱藏版的北部吃法吧？」。

不少人也無法接受，指這並非北部人隱藏吃法，「北部人沒吃過這種耶！很奇怪」、「北部人，沒吃過包土司跟麵的」、「南部人包油麵也超奇怪的！吐司我猜是烤到焦脆的，增加口感？」、「包土司算甚麼，我還吃過包波羅麵包的」、「第一次吃到包麵的嚇死了，家裡外傭以前在雲林工作，嫌棄北部的吃不飽。包吐司的從未見過」。

也有人表示，潤餅內餡可自由搭配，認為這是店家為擴大市場，推出的新穎口味，「討厭吃一般潤餅裡面的配料，最後都自己弄，玉米、起司、火腿及培根，都放自己愛吃的」、「潤餅不就是想包什麼就包什麼嗎？你也太大驚小怪了」，還有人曝光店家名，指公司經常叫來吃，雖然一開始看到吐司內餡會覺得怪異，但口味新穎也蠻好吃的。

原PO最後也貼出心得，指一開始看到潤餅包吐司時，雖然這組合讓他難以接受，但由於裡面還有特製醬料，因此吃起來意外的搭，「不像傳統潤餅，但口味上調的挺好（要吃到後面），而且大概是加吐司的關係？特別有飽足感」，由於他是點塔塔鱈魚口味，所以潤餅皮才會呈現黃色。