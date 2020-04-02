台灣許多店家不提供塑膠袋，已經行之有年，民眾大多養成自備環保袋的習慣，最近自備吸管、餐具也成為日常生活的一部份，有位網友某天購買手搖飲料，因為忘記帶環保袋，靈機一動用這袋子裝，分享照片後笑翻一堆人，直呼「怎麼覺得有味道」。

網友在臉書社團「爆廢公社」分享自己的「生活小妙招」，照片中可以看到黃色塑膠袋裝著一杯飲料，仔細看袋子竟是「狗便清潔袋」，原PO表示這其實是乾淨的袋子，但不知為何「內心就是覺得怪怪的」。

至於身上為何會隨身攜帶「狗便清潔袋」，原PO透露平常車上都會放，清理小狗狗大便用，但今天剛好換包包，忘記放環保袋，且拿出這袋子裝飲料時，店員也忍不住笑出來。

因為照片「太有味道」，許多網友會心一笑，表示雖然知道袋子是乾淨的，但內心就是會莫名抗拒，「名符其實黃金袋」、「一袋兩用」、「防偷喝用的」、「心裡還是有障礙」、「我也這樣當杯袋，喝完還可撿狗便便完全沒浪費到」、「很好用！我都拎得很自然」。